SM – Conte vuole solo Dzeko. Kessie, ecco cosa offre l’Inter al Milan. E Alaba…

Antonio Conte ha scelto Edin Dzeko. Ne è sicura la redazione di Mediaset, secondo cui il tecnico nerazzurro non vorrebbe altri nomi per rinforzare l’attacco della sua Inter.

“L’allenatore nerazzurro non è per niente convinto dalle due soluzioni che sono state prospettate per il prossimo mercato. Giroud e Mandzukic, entrambi 34enni, non corrispondono al profilo scelto dall’ex C.T. della Nazionale. L’assalto al giallorosso sembra avere molte più probabilità di andare in porto in questa sessione di trattative, visto che la Roma non sembra più disposta a sostenere l’alto ingaggio del bosniaco”.

Lo scambio con il Milan

“Torna forte l’ipotesi Kessie. A gennaio l’Inter ha proposto ai cugini lo scambio con Gagliardini, in questa sessione ci sta riprovando inserendo Vecino come contropartita”, sottolinea Mediaset.

Il sogno Alaba

“Resta sempre viva la pista Alaba, anche se la trattativa per portare a Milano il difensore austriaco del Bayern Monaco è particolarmente complicata se si considera che è corteggiato da tutti i più importanti club europei”.