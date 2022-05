Interspac, Cottarelli: “Suning non interessata ma idea è buona. Speriamo che…”

Intervenuto nel corso del programma di Radio Rai, 'Un giorno da pecora', Cottarelli ha parlato del progetto Interspac

Intervenuto nel corso del programma di Radio Rai, 'Un giorno da pecora', Carlo Cottarelli è tornato a parlare del progetto Interspac. "Non fatemi parlare di Inter in questo momento con quello che è successo. Calendario più semplice? È un classico dell'Inter, quando le cose sembrano più facili poi andiamo a rovinarcele per colpa nostra. Interspac? Abbiamo finito il lavoro tecnico, però si può andare avanti soltanto se l'attuale proprietà è interessata, al momento non sembrano interessati. Speriamo cambino idea, perché l'idea è buona".