Inter, Darmian: “Siamo stati superiori al Real. Il rammarico diventi rabbia”

Le parole dell'esterno nerazzurro: "Ci portiamo via le tante cose buone fatte, abbiamo dimostrato fin dal primo minuto quello che volevamo"

Queste le sue parole: "Ci portiamo via le tante cose buone fatte, abbiamo dimostrato fin dal primo minuto quello che volevamo, abbiamo dominato una partita difficile con un avversario forte. Non possiamo aggiungere altro, ci è mancato solo il gol: purtroppo ne abbiamo concesso uno alla fine, c'è del rammarico da trasformare in rabbia ed energia per il prosieguo del nostro cammino. Sono stati bravi loro sul gol, quando lo concedi fai un errore di squadra ma dobbiamo dar merito alla loro bella giocata: purtroppo hanno segnato quando mancava pochissimo e non avevamo tempo per rimetterla in sesto. Inter più forte del Real? Per quello che si è visto siamo stati superiori: noi cerchiamo di scendere in campo con questa voglia e cerchiamo di vincerle tutte. Il calcio è anche questo e ci troviamo a parlare di una sconfitta immeritata".