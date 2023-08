Difesa, prestito con Taremi e investimento importante con Arnautovic: due nomi per due scenari

Oltre a quella in attacco, l'Inter deve al più presto completare un'altra casella molto importante, quella in difesa. I nerazzurri sono a caccia di un braccetto di destra e i nomi sono essenzialmente due: Demiral, che potrebbe arrivare in prestito in casa di investimento più importante in attacco (Taremi), e Tomiyasu in difesa in caso di esborso meno ingente davanti (Arnautovic). Scrive la Gazzetta dello Sport: