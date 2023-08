Questo è il Dumfries di cui ha bisogno l’Inter: così Denzel è rinato

"Preciso e puntuale in fase di copertura, ma soprattutto devastante e martellante in fase offensiva, nonché arma in più nell’innescare l’istinto killer del Toro. Questo è il Dumfries di cui ha bisogno l’Inter per volare sulla fascia, lo stesso che aveva convinto la dirigenza ad affidargli l’eredità di Hakimi. Adesso l’olandese volante ha solo bisogno di continuare a sbattere le ali. Per se stesso e per spingere i nerazzurri verso nuove conquiste".