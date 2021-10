Dumfries: “Do il massimo qui. Hakimi? Ora è il mio turno. Inter-Juve? Partita storica”

Denzel Dumfries ha personalità da vendere. Non ha paura, crede in se stesso ed è convinto che presto sarà in grado di prendersi l'Inter

Marco Macca

Denzel Dumfries ha personalità da vendere. Non ha paura, crede in se stesso e, nonostante la pesantissima eredità raccolta, è convinto che presto sarà in grado di prendersi definitivamente l'Inter. Intervistato da Sport Mediaset, l'esterno olandese, erede di Hakimi sulla fascia destra nerazzurra, ha parlato così dei suoi primi mesi a Milano:

"La vittoria sullo Sheriff è stata importante, specialmente dopo il ko con la Lazio. E' stato fondamentale essere tornati e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Era importante anche un ottica qualificazione, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Qui c'è un sistema di gioco totalmente nuovo rispetto a quello in cui ero abituato a giocare. Anche l'ambiente, il Paese, le persone: tutto nuovo. Quindi sì, a volte è un po' difficile ma cerco di fare il massimo e provo a farlo tutti i giorni. Io erede di Hakimi? Non avverto questa pressione, ma lui ha fatto ha strepitosa stagione. Ha fatto un gran lavoro, ma ora è il mio turno. Credo in me stesso e so che arriverà il mio momento. Inter-Juventus? Sì, è una partita storica che vede affrontarsi due grandi club. Penso due tra le più grandi squadre italiane: sono focalizzato sulla gara. Sarà una bella partita".

(Fonte: Sport Mediaset)