Retroscena Allegri: era a un passo dall’Inter. C’era già il primo nome: “Un pupillo alla Juve”

E' storia ormai nota: Massimiliano Allegri, al termine della stagione 2019-20, era a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell'Inter

"Il 21 agosto 2020 l’Inter perdeva la finale di Europa League contro il Siviglia. Il 25 agosto Beppe Marotta, Steve Zhang e Antonio Conte si davano appuntamento in una villa di Somma Lombardo per l’incontro al termine del quale il tecnico veniva confermato, abbastanza a sorpresa, sulla panchina dell’Inter. Nei tre giorni intercorsi fra la partita e il vertice, Massimiliano Allegri è stato a un passo dall’essere l’allenatore dell’Inter. I contatti c’erano stati già nelle settimane precedenti. Insieme ad Allegri sarebbe potuto arrivare anche Mario Mandzukic, fedelissimo di Max che, in quel momento, era senza squadra e si stava allenando da solo a Belgrado".