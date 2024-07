"L’ultimo ad entrare nel club dei felici e rinnovati sarà Denzel Dumfries. Per lui l’Inter si era mossa per tempo, lo scorso inverno, e contava di chiudere con le stesse tempistiche e cifre del rinnovo di Dimarco: sul tavolo di Dumfries, in scadenza tra dodici mesi, è arrivata una proposta da 4 milioni più bonus fino al 2028. La richiesta viaggiava su altri numeri: 5,5 milioni a stagione, più del doppio dei 2,5 milioni attualmente in busta paga.