Dumfries, futuro in bilico. “Premier? Denzel è tentato: la posizione dell’Inter”

Non solo Skriniar e Gagliardini: anche il futuro di Dumfries all'Inter è in dubbio e non è da escludere una sua partenza

Matteo Pifferi

"Ad Appiano Gentile sembra in bilico anche il futuro di Denzel Dumfries, passato in fretta da un ottimo mondiale con l’Olanda alla panchina con l’Inter. La scelta è prettamente tecnica, perché l’esterno sembrerebbe in ritardo di condizione (anche se per la Cremonese potrebbe tornare tra i titolari), ma è possibile che anche il lavoro della sua agente Rafaela Pimenta lo abbia un po’ condizionato mentalmente in questo primo mese del 2023. La Pimenta, infatti, è in Inghilterra, dove ha avuto diversi colloqui con le big della Premier, sfruttando pure l’ottimo mondiale in Qatar", conferma . Chelsea, Manchester United e Newcastle sono interessate ma, per convincere l'Inter, serve un'offerta da 40-50 mln di euro.

Mai dire mai — Al momento, l'Inter non è stata contattata da nessun club ma non è escluso che non possano essercene negli ultimi giorni di mercato:

"Difficile, visto che finora nella sede di viale della Liberazione non è arrivata nemmeno una telefonata esplorativa. Ma mai dire mai, perché le vie del mercato sono infinite e perché Dumfries non ha mai nascosto il desiderio di sbarcare in Premier in futuro", chiosa la Rosea.