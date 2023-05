Dzeko, rinnovo a un passo. Fumata bianca in arrivo: c’è l’accordo con l’Inter. Cifre e durata

L'attaccante dell'Inter, protagonista di una grande gara nel derby col Milan, firmerà presto per un'altra stagione in nerazzurro

"Ogni scelta strategica è stata, infatti, congelata in attesa di avere la certezza di giocare la Champions anche nella prossima stagione. Adesso la classifica in A è stata raddrizzata, almeno in parte, ed è quindi cresciuta la fiducia di centrare l’obiettivo minimo, ovvero l’ingresso tra le prime quattro. E il tutto mentre l’Inter di Coppa continua ad ascendere verso la gloria, gradino dopo gradino: ora si intravedono per davvero le mitiche acque del Bosforo ed è proprio Dzeko uno dei capitani che guidano la nave nella rotta verso Istanbul", si legge su La Gazzetta dello Sport.