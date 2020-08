Difesa a 4, Eriksen libero di inventare e una richiesta precisa: come sarebbe l’Inter di Allegri

Con l’Inter e Antonio Conte mai così lontani, il principale candidato per sedersi sulla panchina nerazzurra diventa Massimiliano Allegri. L’ex tecnico di Milan e Juventus, secondo il Corriere dello Sport, ripartirebbe da due certezze: difesa a 4 e Eriksen al centro del progetto.

DIFESA A 4 – “A buona parte degli attuali centrali non dispiacerebbe un ritorno al passato, tenuto conto delle difficoltà trovate in questa stagione. Di sicuro il modulo darà anche un indirizzo al mercato. E’ già arrivato Hakimi, le cui caratteristiche sono quelle dell’esterno a tutta fascia, con la protezione di una retroguardia a 3. Ma è comunque cresciuto in una linea 4, quindi non ci sarebbero grossi problemi. Anche Emerson, il prescelto per la corsia mancina, nasce come terzino. Con soli due centrali, invece, non sarebbe più necessaria un’aggiunta“.

CERTEZZE E RICHIESTE – “A centrocampo, sarebbe funzionale l’innesto di Tonali, capace di fare il vertice basso, come l’interno. Prevedibile, però, la richiesta di un’altra mezz’ala, con gambe e doti di inserimento. La mediana a 3, comunque, darebbe sostegno a Eriksen, stavolta meno vincolato da compiti tattici e più libero di ispirare la manovra offensiva e di andare alla conclusione. Là davanti, Barcellona permettendo, si punterebbe ancora sulla coppia Lukaku-Lautaro. Sanchez sarebbe il terzo, ma resterebbe la necessità di una quarta punta. E Allegri avrà anche l’ultima parola sul destino di Nainggolan e Perisic“.