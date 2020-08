Inter-Allegri, qualche settimana fa i primi contatti: c’è l’intesa, pronto un biennale

È Massimiliano Allegri il candidato numero uno per la panchina dell’Inter in caso di addio di Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra e l’ex tecnico di Milan e Juventus avrebbero già trovato un principio di intesa: “I primi contatti con l’Inter risalgono ormai ad alcune settimane fa, ovvero alle prime avvisaglie di crisi con Conte. Una mossa che il club nerazzurro ha fatto per cautelarsi, per non rischiare di ritrovarsi senza un piano alternativo. […] Da parte di Allegri, comunque, c’è stata immediata disponibilità ad accettare l’incarico, tanto che si parla di un biennale. Da allora è rimasto in attesa. Sapeva che qualsiasi tipo di decisione sarebbe stato preso solo dopo l’ultima partita“.