ESCLUSIVA Dalmat: “Milan-Inter 2-3. Eriksen, lo sapevo! Io potevo fare meglio ma…”

FCInter1908.it ha intervistato in esclusiva l'ex nerazzurro: "L'Inter un sogno. Mi sono divertito a San Siro anche se non ho vinto niente

È uno di quei tanti giocatori che nei primi anni duemila transitò in quella che era un'Inter con tanti campioni, ma poco squadra. Stephane Dalmat ha vestito la maglia nerazzurra per due stagioni collezionando 66 presenze condite da 4 gol e due assist. Poco, troppo poco per un giocatore del suo talento soprannominato non a caso Joystick. Dalmat fa parte di quella categoria di giocatori che hanno classe cristallina, ma che ogni tanto si perdono tra le pieghe di un calcio che non è una scienza esatta. E poi ci sono stati gli infortuni a penalizzarlo durante la sua avventura a Milano. "Ho avuto degli infortuni nei periodi importanti della stagione", ricorda l'ex centrocampista ai microfoni di FcInter1908.