ESCLUSIVA Ag Radu: “Erede Handanovic se lo meriterà. Torna sicuro all’Inter anche perché…”

Dopo un ottimo avvio di stagione con il Genoa, Ionut Radu a gennaio è passato (sempre in prestito) al Parma. Dopo l’esperienza in gialloblù, il portiere rumeno farà ritorno all’Inter, proprietaria del cartellino. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva l’agente del portiere, Crescenzo Cecere, che ha parlato del futuro del giocatore:

FUTURO – “Non abbiamo ancora parlato di nulla, ma il programma è che Radu nelle prossima stagione rimanga all’Inter. Tutte le voci uscite, tra cui l’Udinese, sono cose che non ci riguardano. Genoa? Radu sta lavorando, lavora per se stesso, non c’è nessun problema. Il mondo del calcio è così e queste sono cose che in questo mondo possono accadere”.

PRESTITO – “A gennaio c’è stata la possibilità di un suo ritorno all’Inter, poi questa opportunità non si è materializzata. Poi c’è stata quest’occasione del Parma, di andare a giocare e l’abbiamo colta. Infortunio Handanovic? Radu è un portiere che aveva giocato e avrebbe potuto far comodo all’Inter, ma poi è andata così, non possiamo ragionare col senno di poi”.

HANDANOVIC – “Secondo di Handanovic? Il programma è che lui rientri all’Inter, poi ora è tutto fermo. Il giocatore ha firmato un contratto di 5 anni con l’Inter, un contratto importante che poche squadre possono sostenere in Italia e quindi starà all’Inter. Erede di Samir? Il percorso può essere quello, se se lo meriterà il programma è questo”.