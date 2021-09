Inter, ecco Esposito III: esplode nell’Under 17 dei figli illustri e nomi pesanti

Dopo Salvatore (2000) e Sebastiano (2002), a Interello sembra essere arrivata l'ora di Francesco Pio, il più piccolo di casa Esposito

Un cognome che, di questi tempi, sembra far rima con Inter. Per il momento per quanto riguarda il settore giovanile, in futuro chissà. Dopo Salvatore (2000) e Sebastiano (2002), a Interello sembra essere arrivata l'ora di Francesco Pio, il più piccolo di casa Esposito.

Attaccante, classe 2005, il terzo fratello Esposito si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione da assoluto protagonista, affermandosi come uno degli elementi di punta della formazione Under 17 nerazzurra. Un'annata, quella dei 2005, potenzialmente eccezionale, con nomi illustri (Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan e fratello di Filip; Kevin Martins, figlio di Obafemi; Valentin Carboni, figlio di Ezequiel e fratello di Franco) e talento smisurato (basti citare l'irlandese Zefi, Di Maggio e Quieto).

Stesso copione nella prima giornata di campionato, nel giorno dell'attesissimo esordio di Kevin Zefi: il gioiellino irlandese non ha tradito le attese, segnando una doppietta e confezionando tre assist nel 7-0 contro il Cittadella, mentre Esposito ha regolarmente timbrato il cartellino. Ancora meglio ieri contro la Spal, quando ha trascinato i compagni con un clamoroso poker, salendo così a quota 5 centri in 3 gare di campionato.

Quello che è subito saltato all'occhio a chi ha avuto modo di osservare da vicino Esposito in passato è la crescita fisica che ha avuto negli ultimi mesi: centimetri e chili che lo hanno trasformato in un vero e proprio "numero 9". Da attaccante che svaria su tutto il fronte offensivo, all'occorrenza esterno offensivo, si è convertito in centravanti, e i numeri gli stanno dando ragione. Polenghi e tutta l'Inter se lo godono e se lo coccolano, in attesa di vedere dove potrà arrivare. Forte fisicamente, talentuoso, bravo tecnicamente così come i fratelli, Francesco Pio è pronto a seguire le orme di Salvatore e Sebastiano. Il cognome, in fondo, sembra già essere una garanzia...