Lo ha ammesso lo stesso Marotta qualche giorno fa ai nostri microfoni, per cui non sembrano esserci più dubbi. Valentin Carboni partirà in prestito per Marsiglia, con l'Inter che attraverso il diritto di controriscatto manterrà in ogni caso il controllo del cartellino del calciatore. Rimangono solo da capire i tempi dell'operazione, ma sono confermate le cifre anticipate da Fcinter1908.it e il dettaglio del rinnovo.