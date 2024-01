FCIN1908 – Inter-Napoli, Inzaghi non rischia Bastoni: c’è De Vrij. E a destra…

Il tecnico non rischierà il difensore, ma farà slittare Acerbi sul centro sinistra. Scelto anche l'esterno destro per la finale

Dopo aver battuto nettamente la Lazio nella semifinale, l'Inter scenderà in campo a Riad per la finale di Supercoppa contro il Napoli. Inzaghi ha scelto la formazione che scenderà in campo questa sera e dovrebbe confermare dieci undicesimi dei nerazzurri scesi vincenti contro la squadra di Sarri.