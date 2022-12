Inter, fissata una nuova amichevole: il 29 dicembre sfida contro il Sassuolo

I nerazzurri affronteranno la formazione di Dionisi in un test match a pochi giorni dalla ripresa del campionato

Nuova amichevole per l'Inter: i nerazzurri, tornati oggi a lavorare ad Appiano Gentile in attesa di partire per Malta, affronteranno giovedì 29 dicembre il Sassuolo. La notizia è stata data direttamente dal club emiliano con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "Le festività natalizie porteranno un bel regalo a tutti i tifosi, con una partita amichevole di prestigio al Mapei Stadium!