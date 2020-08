FCIN1908 / Tonali, ecco la posizione dell’Inter: col giocatore tutto fatto. Milan vigile ma…

Nel calciomercato il tempo si contrae e si dilata in un amen. Situazioni complicate si sbrogliano improvvisamente, così come alcune che sembrano ormai definite si perdono tra gli ultimi dettagli da limare e rallentano fino quasi a fermarsi. Sandro Tonali, ad esempio, da settimane ormai sembra ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. C’è l’intesa con il suo agente e la volontà del calciatore di trasferirsi dal Brescia agli ordini di Antonio Conte per puntare a consacrarsi con la Beneamata. Manca ancora però l’ok di Massimo Cellino, che chiede 30 milioni di euro più 5 di bonus, il tutto da incastrare nella formula del prestito con obbligo di riscatto, per lasciar partire il centrocampista.

Cifra importante, seppur rivista al ribasso a causa del Covid che ha avuto ripercussioni non da poco anche sui conti delle squadre di Serie A. In viale della Liberazione, come raccolto da Fcinter1908.it, sperano di poter abbassare ulteriormente le pretese del presidente del Brescia. Nel frattempo, nei fitti dialoghi tra Conte e la società, si riflette sulla possibilità e sulla volontà di chiudere a determinate cifre l’accordo. Tonali, che tanto bene ha fatto nell’ultimo campionato, non partirebbe titolare in nerazzurro, per cui l’Inter spera di poter risparmiare più possibile per il suo arrivo, in modo da destinare cifre più ingenti per giocatori già pronti.

Piccola fase di stallo che nel mercato può significare tutto e niente, ma non vanno sottovalutati i segnali che arrivano dall’altra sponda del Naviglio. Il Milan ha mostrato interesse ed è pronto ad approfittare di eventuali prolungati tentennamenti. Non sono previsti contatti nelle prossime ore. Servirà ancora qualche giorno, ma l’Inter non ha molto tempo. I nerazzurri rimangono in pole e con un piccolo sforzo chiuderebbero definitivamente l’affare. Basta volerlo.