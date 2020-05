Inter, la Fiorentina ha ormai scelto il futuro di Dalbert: ecco la decisione dei Viola

L’Inter e la Fiorentina si siederanno parecchio al tavolo insieme nella prossima sessione di mercato. I due club avranno infatti diversi dossier su cui discutere, ma anche diversi obiettivi in comune. Lo spiega nel dettaglio il Corriere Fiorentino.

“Piace molto, in questo senso, Marash Kumbulla, del Verona, ma la concorrenza (Inter in testa) è tosta. Di certo resterà Lirola, anche se resta viva, eccome, la candidatura di Alessandro Florenzi, mentre è molto probabile che per Dalbert non venga esercitato il diritto di riscatto. Detto che a quel punto andrebbe trovata sistemazione a Biraghi (difficile possa restare) per la fascia sinistra si segue con attenzione Leonardo Spinazzola”.