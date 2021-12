Da Frattesi a Pessina: i nomi. “Ma l’Inter è in corsa per la vera perla del mercato invernale”

Sono tanti i nomi monitorati dall'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio e non solo: i nerazzurri in corsa anche per "la vera perla"

Sono tanti i nomi monitorati dall'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio e non solo. Da Frattesi a Maggiore, da Lucca a Pessina: i nerazzurri si muovono sottotraccia per costruire la squadra del futuro. Senza contare che il club è anche in corsa per Gianluca Scamacca, che grazie alla sua forma attuale è destinato a diventare la vera perla del mercato invernale:

"Ovviamente c’è pure l’Inter nella corsa a Scamacca che, gol dopo gol, sta diventando la perla del mercato invernale. Così come in quella per la stellina del Pisa e dell’Under 21 Lorenzo Lucca. Senza tralasciare Davide Frattesi del Sassuolo e Giulio Maggiore, rivelazione dello Spezia. Infine, Matteo Pessina dell’Atalanta, ma qui si parla più di mercato estivo...".