Nuove linee di gioco, Frattesi e Thuram: Inzaghi, tre sfide da vincere

Giovedì in casa Inter sarà tempo di raduno, mentre il giorno precedente toccherà a Simone Inzaghi e Beppe Marotta, amministratore delegato per l’area sport, “tagliare il nastro” sulla nuova stagione del club nerazzurro. Come sottolinea Tuttosport, l’allenatore partirà in scadenza di contratto, ma non ne farà un dramma. "A Inzaghi in primis interessa riavere Romelu Lukaku. Il ritorno a casa del belga, stavolta come giocatore nerazzurro, è considerato da Inzaghi pietra angolare su cui poggiare le speranze di seconda stella, anche perché è convinzione dello staff di ritrovare il Lukaku della seconda parte della stagione, ovvero un giocatore determinante contro ogni avversario in Serie A".