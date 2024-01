Inter, occhi su Musso: retroscena e dettagli. E in casa Atalanta piace anche Holm

"L'argentino all’Inter verrebbe di corsa come dimostra il retroscena emerso alla fine del mercato estivo in base a cui Musso avrebbe detto sì all’ipotesi di fare da chioccia a Trubin, qualora fosse stato ingaggiato l’ucraino (Sommer non avrebbe invece lasciato il Bayern senza avere garanzie di titolarità). Poi tutti sanno come è andata ma il portiere - pallino di Ausilio dai tempi di Udine - non ha perso la speranza di accasarsi a Milano. A bilancio Musso pesa per poco più di 5 milioni, valore quindi non molto distante da quello di Audero, un buon motivo - unito alla volontà del giocatore - per tenere i fari accesi sul possibile incastro, sempre che Musso non cambi squadra già entro la fine del mercato, ma l’ipotesi - già negata da Percassi - è resa problematica anche per il fatto che andrebbe garantito a Gian Piero Gasperini un altro portiere all’altezza considerato che l’Atalanta è ancora in corsa in tutte le manifestazioni", commenta il quotidiano.