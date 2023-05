Dimarco ora fa l’ala come Perisic, crossa, tira, fa quello che faceva il croato e va riconosciuto. O fai il tuo gioco o non lo fai, nessuna via di mezzo. L’Inter deve fare il suo calcio, sono tutti in fiducia. Non so se giocherà Lukaku, ma la LuLa è sul livello dei tempi di Conte. Lautaro è un top al mondo. L’Inter non deve avere paura, se no si fa del male. L'Inter è molto moderna ora, con le rotazioni e tutto”, le sue parole.