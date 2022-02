Gosens: “Inter? Troppo bello, ecco quando torno. Al Newcastle solo soldi, qui posso vincere”

Dopo l’anticipazione, ecco l’intervista integrale di Robin Gosens a Kicker, in Germania. L’esterno, grande acquisto nel mercato invernale dell’Inter, ha parlato del suo passaggio in nerazzurro e non solo. Ecco le dichiarazioni, tradotte da FcInter1908.it: “È successo che c’è stato il mio trasferimento meraviglioso all’Inter, che io considero incredibilmente bello. Se ero d’accordo con il Newcastle? Così sembrerebbe. Ne hanno scritto così in tanti, come meglio credevano. Sì, ho avuto un’offerta, ma l’ho rifiutata. Non ho mai detto sì. Mi stupisco sempre di come alcune cose vengano discusse telefonicamente in maniera discreta da entrambe le parti e poi in qualche modo vengono fuori. Si dice sempre: “ce lo teniamo per noi”. E un’ora dopo lo leggi su Internet. Questo è il mio enigma.