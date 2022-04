Bologna-Inter, rifiata Perisic: Inzaghi fa scaldare Gosens. Bastoni si riprende il posto

In vista della sfida di mercoledì contro il Bologna, il tecnico dell'Inter potrebbe far riposare qualcuno dei titolari

Andrea Della Sala

Non c'è tempo per rilassarsi e riposare per l'Inter che, archiviata la vittoria di ieri contro la Roma, ha già nel mirino la sfida contro il Bologna. Il tutto in attesa di capire come andrà a finire la sfida di questa sera tra Lazio e Milan.

"Come sempre chi ha giocato contro José Mourinho ha evitato di forzare, mentre per chi ha riposato c'è stato modo di faticare di più ad Appiano Gentile. È vero che i cugini rossoneri hanno un impegno delicato nella Capitale, ma il calendario incalzante impone ai campioni d'Italia di non distogliere l'attenzione dalla sfida di Bologna in programma mercoledì. Questo non esclude che i calciatori guardino la sfida dell'Olimpico a casa propria, ovviamente. Magari sperando in una super Lazio", spiega Gazzetta.it.

"Per lunedì 25 aprile è fissato un allenamento mattutino, con Arturo Vidal che sta ancora lavorando a parte per la distorsione rimediata nel derby di Coppa Italia. Assente ancora Felipe Caicedo, che già aveva rinunciato all'ultimo a Inter-Roma a causa di una sindrome gastrointestinale delle ore precedenti al match: tornerà da Inzaghi appena si sarà rimesso. In vista del recupero di mercoledì la bozza di formazione è ancora in divenire perché sarà fondamentale per l'allenatore capire le energie nei serbatoi dei vari motori. L'impressione è però che Alessandro Bastoni possa riprendere il suo posto in difesa dopo il turno di riposo (coperto splendidamente da Federico Dimarco), mentre Robin Gosens potrebbe finalmente affacciarsi con i compagni dal primo minuto. Il tedesco è finora sempre subentrato a gara in corso, ma prima o poi a Ivan Perisic servirà tirare il fiato e la sfida al Dall'Ara in mezzo alla settimana può essere l'occasione adatta", rivela il quotidiano.