Guardian – I 100 migliori giocatori del 2023: presenti sette giocatori dell’Inter

Come di consueto il Guardian ha stilato la lista dei 100 migliori giocatori del mondo. Dal 2012, da quando il quotidiano britannico seleziona i migliori giocatori, non ci sono nelle prime tre posizioni Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, segno che l'era dei due sta per volgere al termine. Una giuria di 218 persone ha votato i 100 migliori giocatori del 2023, nella lista sono presenti sette giocatori dell'Inter.