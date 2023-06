Guardiola: “Inter ha più storia ma non conta. Avremo tifo contro di molti. Su Walker…”

Pep Guardiola , tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa nel giorno del Media Day del club in vista della finale di Champions League contro l'Inter : "Qualcuno vuole che vinceremo, altri no: a qualcuno siamo simpatici e ad altri no: ma non è un problema. E' l'ultima partita della stagione, dobbiamo giocarla: chi vincerà avrà la corona, conta quello che bisogna fare per battere l'Inter. Mancano un po' di giorni, è un sogno per noi essere qui: due anni fa c'eravamo e c'era una situazione diversa per il Covid.

Proveremo a fare il massimo, in finale conta come ti comporti in quella partita, non la storia: nella storia l'Inter è meglio di noi, ma conta cosa devi fare. Sono 95 minuti in cui devi essere più forte dell'avversario: non contano le altre cose, devi essere più forte in quella partita. Walker? Aveva un disturbo alla schiena, ieri non stava bene. Oggi stava un po' meglio. Non volevamo rischiare e vedremo nei prossimi giorni.