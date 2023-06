GdS – Inter, verso il City un aspetto fondamentale nell’allenamento visto ieri

Il quotidiano torna sulla seduta mostrata ieri per intero alla stampa al termine della lunga giornata aperta ai giornalisti ad Appiano

L'Open Media Day di ieri ad Appiano Gentile si è concluso con l'allenamento interamente aperto alla stampa. Una seduta di scarico per chi ha giocato di più a Torino, di fase aerobica e partitella a tema per gli altri. Tutti, però, hanno lavorato su un aspetto, sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport: "L’uscita di palla dalla difesa. Inzaghi chiedeva intensità, alzando la voce più volte. Anche perché da questo dettaglio passerà la possibilità di rompere le linee nemiche e avvicinarsi alla porta".

Sotto osservazione Edin Dzeko, che potrebbe partire dal primo minuto nonostante il grande lavoro di Romelu Lukaku. Il focus: "Il resto è stato soprattutto verticalità, ricerca ossessiva e più rapida possibile del centravanti. Inzaghi giura di non aver deciso chi sarà il cavaliere accanto a Lautaro, e di poter cambiare idea fino all’ultimo, ma la sensazione è che Dzeko stia ancora un passo avanti. Del resto, Edin ha mostrato di avere il piede piuttosto caldo anche nella partitella a due tocchi in cui sono stati coinvolti tutti quelli che non c’erano dall’inizio al Grande Torino: ha segnato quattro volte all’amico Handanovic e cercato la conclusione praticamente da ogni posizione".