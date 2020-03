Dall’Inghilterra – Guardiola, tutto su Skriniar: il City spiazza l’Inter con un’offerta da 90 milioni

In estate l’Inter dovrà fronteggiare le offerte dei top club europei per i suoi giocatori più importanti. Il club nerazzurro ha già ricevuto le richieste d’interesse per Lautaro Martinez, con il Barcellona in pole position, ma anche il Real interessato. Ma l’attaccante argentino non è l’unico pezzo pregiato della scuderia di Conte che potrebbe ricevere le lusinghe dei migliori club europei.

Secondo quanto riporta il portale inglese del Daily Express, infatti, il Manchester City è pronto a bussare alla sede dell’Inter con una super offerta per Milan Skriniar. Guardiola si è reso conto che la sua squadra ha bisogno di essere rinforzata nel reparto difensivo e ha individuato lo slovacco come l’elemento ideale. Il City sarebbe pronto a offrire circa 90 milioni di euro per convincere la società nerazzurra a privarsi del pilastro difensivo. Dopo i sondaggi del Real Madrid che si era fermato a 65 milioni di euro, i Citizens sono pronti a sferrare l’assalto decisivo per il difensore.