Albert Gudmundsson continua a essere il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Il perché lo spiega la Gazzetta dello Sport: Gudmundsson, 14 reti in 33 presenze in Serie A con il Genoa, ha caratteristiche ideali per completare il reparto offensivo nerazzurro. Un 'Sanchez con 9 anni in meno' in grado di dare nuove soluzioni allo stesso Inzaghi. Scrive la rosea: