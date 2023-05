SM – Inter, non solo Dzeko vs Lukaku: Inzaghi deve fare anche un’altra scelta

Il ballottaggio Dzeko-Lukaku è destinato a tenere banco in casa Inter fino alla vigilia della finale con il Manchester City. Resta però anche un'altra gara di campionato ai nerazzurri di Inzaghi, che scenderanno in campo a Torino sabato già con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca. Questi i due pensieri nella testa del tecnico, come sottolinea anche Sport Mediaset:

"Al di là di quello che succederà in estate col Chelsea, Inzaghi può godersi un vero e proprio uomo squadra. Leader dentro e fuori dal campo, in grado di segnare e mandare in porta i compagni. Inzaghi deve anche decidere chi far giocare contro il Torino, alla giusta via di mezzo tra il riposo e il mantenimento della forma. La certezza è che il LuLa Park è riaperto: la grande intesa tra Lukaku e Lautaro può far paura anche a Pep Guardiola".