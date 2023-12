Inter, ancora no accordi ma Zhang vuole rifinanziare: “Sente di avere in mano…”

Steven Zhang ha le idee chiare da tempo: non vuole assolutamente mollare l'Inter. I prossimi saranno mesi cruciali per il futuro del club e il presidente è al lavoro per trovare il modo per non cedere. Scrive in merito Il Giorno: "Zhang vuole rifinanziare il debito con Oaktree in scadenza a maggio, non è ancora riuscito a trovare un accordo con il fondo statunitense o con qualcuno che possa “comprare“ quel debito subentrando agli americani. La ricerca continua e fino all’ultimo Zhang cercherà di mantenersi in sella, sospinto da due motivi su tutti: la crescita esponenziale di squadra e società che sta garantendo fatturati in crescita e forti introiti dagli organi internazionali (l’Uefa per il percorso in Champions e in futuro la Fifa per il Mondiale per club a cui l’Inter è virtualmente qualificata).