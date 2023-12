Formazione inglese, le banche e le attività in Qatar: ecco chi è Jassim Al Thani

Il figlio, nato nel 1982, ha studiato nel Regno Unito presso la Royal Military Academy, Sandhurst, dove si è diplomato come cadetto ufficiale. Dal 2004 è entrato nel CdA della Qatar Islamic Bank, di cui oggi è presidente. La QIBdetiene attualmente il 49% delle quote delle banche islamiche quotate in Qatar e circa il 10% delle totale del settore bancario nazionale. Non solo presidente, perché attraverso la Al Mirqab Capital (veicolo di investimento della sua famiglia di cui è amministratore delegato) Al Thani possiede circa il 4,8% delle quote, che in Borsa valgono circa 600 milioni di dollari. Inoltre, è anche presidente di QInvest, il principale gruppo di investimento privato del Qatar, con attività in Medio Oriente, Europa, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Il principale azionista della Qatar Islamic Bank, tuttavia, è la Qatar Investment Authority, il fondo sovrano del Qatar che è anche proprietario del Paris Saint-Germain".