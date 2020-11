Inter, il mercato di gennaio parte subito: arriva la prima cessione, si tratta fin da ora

L’Inter si prepara per il mercato di gennaio: i nerazzurri sono pronti a fare operazioni sia in entrata che in uscita. E la prima è già avviata. Si tratta di Radja Nainggolan, ieri pesantemente bocciato da Antonio Conte nel post partita di Inter-Parma.

Il belga, che sembrava ormai pronto per il ritorno al Cagliari, è rimasto a Milano ma sembra lontano parente del giocatore che ha incantato a Roma e che comunque ha vissuto una stagione da protagonista anche in Sardegna.

Le parole di Conte (“giudicate voi la sua prestazione”) sembrano una sentenza definitiva per il futuro nerazzurro del belga.

“L’affare per gennaio è avviato. L’Inter non vuole arrivare alle ultime ore del mercato per definire tutto col Cagliari come in estate quando è saltato tutto, i contatti ripartiranno a breve per un discorso già in piedi con Nainggolan che vuole il Cagliari e l’Inter che ha capito come trascinarsi avanti non convenga a nessuno. La valutazione rimane superiore ai 10 milioni, si lavora per trovare la strada giusta, ma l’addio del Ninja a gennaio è più di una prospettiva”, scrive oggi Fabrizio Romano su Calciomercato.com.