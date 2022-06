Sportitalia: “Inter, svolta ad un passo per Bellanova: seminata la concorrenza”

Secondo Sportitalia l’esterno piace molto ai nerazzurri che hanno seminato il vuoto rispetto alla concorrenza

L'Inter sembra aver finalmente deciso il nome per la fascia del futuro. E' Raoul Bellanova il prescelto in casa nerazzurra come rinforzo per l'esterno: classe 2000, duttile e adatto al 3-5-2. E, come riporta Sportitalia, la trattativa potrebbe presto chiudersi: "Svolta ad un passo per Bellanova riscattato da parte del Cagliari. Come anticipato a fine maggio l’esterno piace molto ai nerazzurri che hanno seminato il vuoto rispetto alla concorrenza".