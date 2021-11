Brozovic-Inter: niente aste. Un concetto farà piacere al croato. Offerta e richiesta…

L'entourage del calciatore e i dirigenti interisti si sono seduti al tavolo della trattativa per il rinnovo

Tanti i club interessati al calciatore, si presume, Psg, Atletico Madrid e pure il Manchester United. "Ma è anche vero che il giocatore sembra oggi molto calato nella realtà milanese e nerazzurra. E magari, allora, avrà avuto piacere nell’ascoltare dall’Inter il seguente concetto: per noi sei un top player e verrai considerato come un top player a livello contrattuale", si legge.

L'Inter ha rinnovato a 6 mln il contratto di Lautaro e a 4.5 mln + bonus quello di Barella. Brozovic per l'Inter si piazzerebbe a metà strada: 5,5 mln. Ma magari nel prossimo incontro il suo entourage farà la sua richiesta ai dirigenti interisti: si parla di 6 mln. La forbice tra offerta e richiesta a quel punto non sarebbe troppa. Non si potrà andare per le lunghe e quindi nei prossimi 15 giorni il quadro sarà più definitivo. "L'Inter per nulla disposta a partecipare a (presunte) aste", conclude il giornale sportivo.