Ten Hag: “Errori Onana? È sempre un problema di squadra. Dettagli da curare”

Erik ten Hag ha commentato il pari contro il Galatasaray in Champions rimproverando i troppi gol incassati dai suoi nella partita di Champions finita tre a tre. Una rimonta da parte dei turchi che i tifosi hanno assegnato agli errori di Onana . Lui si è rifiutato di parlare degli errori del portiere e ha sottolineato: «Come sta Onana dopo gli errori? Sta bene. Non si tratta di errori dei singoli. Gli errori individuali nel calcio possono fare la differenza e te ne assumi la responsabilità. Ma ne va sempre della squadra».

«Abbiamo segnato velocemente un gol dopo l'altro e quando sei sul due a zero devi gestire la palla. Non è cosi facile quando concediamo calci di punizione, dobbiamo difenderci meglio. Si tratta sempre di episodi e sono dettagli da curare per fare molto meglio. Dobbiamo imparare da questo perché come squadra stiamo subendo troppi gol ed è evitabile. Sono sicuro di avere una squadra abbastanza esperta capace di gestire questa situazione, lo faremo», ha detto.