Pessotto: “Seconde squadre? Speriamo che altri club seguano l’esempio di Juve e Atalanta”

"Siamo molto contenti che anche l'Atalanta abbia deciso di seguire il progetto delle secondo squadre. Riteniamo come Juventus che le seconde squadre siano fondamentali per la crescita dei giovani e per colmare quel gap che c'è fra settore giovanile e prima squadra. Con l'ingresso dell'Atalanta si crea una credibilità maggiore e ora non siamo più soli". Lo ha detto Gianluca Pessotto, Football teams staff coordination manager della Juventus, intervenuto a margine della presentazione della partnership tra la Lega Pro e Now parlando anche del progetto seconde squadre che vede i bianconeri protagonisti in Serie C.