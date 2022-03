Inter, sta per scattare l’ora di Gosens. Notizie confortanti su Brozovic

Il rientro di Marcelo Brozovic e non solo. Un’altra possibile novità in vista in casa Inter verso la prossima gara con la Fiorentina

Alessandro Cosattini

Il rientro di Marcelo Brozovic e non solo. Un’altra possibile novità in vista in casa Inter verso la prossima gara con la Fiorentina prima della sosta. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: “Sta per scattare l’ora di Gosens, questo è certo. È il momento di trovare anche energie mentali nuove. E recuperare Brozovic, che ancora una volta si è dimostrato l’unico vero insostituibile della rosa. Le notizie in questo senso sono confortanti: con la Fiorentina il croato ci sarà. La speranza, per Inzaghi, è che ci sia tutta l’Inter”, si legge.