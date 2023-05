Inter, chi al posto di Skriniar? Chalobah il preferito, ma occhio a una nuova pista

I milioni che l'Inter riceverà dalla Champions League quest'anno le permetteranno di ragionare con più tranquillità sul mercato in estate. Senza l'affanno di dover chiudere una cessione importante entro il 30 giugno e con più margine per trattare anche sui nomi che riguardano l'agenda in entrata. Perché alcuni tasselli andranno sistemati e Marotta e Ausilio hanno già individuato alcuni nomi che potrebbero fare al caso dell'Inter.

Partendo dalla difesa, reparto in cui bisognerà sostituire il partente Milan Skriniar. L'Inter ha già trovato il sostituto? Le piste in questo momento sono due. Lo spiega la Gazzetta dello Sport: "Bisognerà pure pescare dal mercato un sostituto di Skriniar e adesso c’è qualche munizione in più per l’assalto: Chalobah del Chelsea resta il preferito, visti gli intrecci di mercato coi Blues, ma occhio Tosin Adarabioyo, 25enne inglese del Fulham".