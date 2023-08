Inter, chi il partner di Lautaro? A Cagliari ancora Thuram: Inzaghi chiede…

L'allenatore nerazzurro attende risposte in fase realizzativa dai compagni di reparto dell'argentino

La rivoluzione nell'attacco dell'Inter è terminata con l'arrivo di Sanchez al posto di Correa. Ora servirà un po' di tempo per amalgamare i quattro a disposizione di Simone Inzaghi, alla ricerca di gerarchie chiare che non creino equivoci nello spogliatoio. Il punto fermo resta ovviamente Lautaro Martinez, capitano e leader. Chi giocherà stabilmente al suo fianco? Lo capiremo nel giro di poco tempo.

Spiega TuttoSport: "In questo momento è proprio questa la principale incognita della formazione di Simone Inzaghi: avere risposte rapide su chi riuscirà a mettersi in scia all’argentino in termini di efficacia realizzativa. Questa sera a Cagliari dovrebbe toccare ancora a Thuram affiancare Lautaro nell’undici titolare. Inzaghi è orientato a rinnovare la fiducia al francese nonostante l’ottimo impatto di Arnautovic nella mezzora finale con il Monza.