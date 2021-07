Inter da scudetto? Inzaghi convinto: “Ecco i colpi chiesti per mantenere il tricolore”

Inzaghi è ambizioso di natura e ha studiato bene il materiale umano a sua disposizione: con questi colpi è convinto di poter vincere

"Il nostro obiettivo è difendere lo scudetto". Non si è nascosto Simone Inzaghi nella sua prima conferenza stampa all'Inter, rendendo chiaro ciò che deve essere sempre l'imperativo in casa nerazzurra: vincere. Il tecnico, secondo il Corriere dello Sport, crede davvero di potercela fare ed ecco cosa ha detto alla società in merito al mercato: "Ci proverà subito, al primo tentativo, anche se la società come obiettivo ha fissato un piazzamento tra le prime quattro per garantirsi i soldi della partecipazione alla Champions 2022-23. Inzaghi però è ambizioso di natura e ha studiato bene il materiale umano a sua disposizione: se dopo Hakimi i dirigenti non venderanno altri big, completeranno la rosa con due “quinti” di centrocampo affidabili e magari gli regaleranno pure un attaccante al posto di Pinamonti, è convinto di poter competere per il primo posto. Senza bisogno di nascondersi".