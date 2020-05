Inter, colpo in prospettiva: si chiude per il baby Vagiannidis, i dettagli dell’offerta

L’Inter si conferma estremamente sensibile ai giovani talenti del calcio internazionale: dopo aver chiuso per il fantasista bulgaro Nikola Iliev, i nerazzurri sono pronti a mettere le mani su Giorgios Vagiannidis, esterno destro greco classe 2001, in scadenza di contratto con il Panathinaikos. Il giocatore, che in questa stagione ha già debuttato (segnando) in Prima Squadra, ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo del suo attuale club, dando priorità a una nuova esperienza all’estero.

OFFERTA INTER – Secondo il portale greco Sport Zone, dietro la scelta di Vagiannidis ci sarebbe l’Inter, che avrebbe proposto al ragazzo un contratto quinquiennale da 2 milioni di euro complessivi (400.000 euro a stagione). Al Panathinaikos andrebbero solamente 410.000 euro come premio di formazione. Battuta la concorrenza di altri due top club europei come Manchester City e Monaco.