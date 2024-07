Non è sicuro che Marko Arnautovic resti all’Inter: possibile confronto in vista e Albert Gudmundsson resta in cima alla lista

Non è sicuro che Marko Arnautovic resti all’Inter. Nonostante le recenti dichiarazioni arrivate anche dai dirigenti nerazzurri, il futuro dell’austriaco è tutto da scrivere. Nella scorsa stagione e anche agli Europei ha deluso le aspettative e per questo in casa Inter sono in corso profonde riflessioni su di lui e in generale sulla composizione dell’attacco per la stagione 2024/25.