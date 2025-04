Nel corso dell'evento il Foglio a San Siro, uno degli ospiti del ricco programma organizzato dal quotidiano è Beppe Marotta. ha affrontato diversi argomenti. Il primo è la differenza tra fare il dirigente e il presidente. "Cambia in termini di responsabilità, in termini di quotidianità le cose che facevo prima le faccio anche oggi. C'è una responsabilità che nasce dal ruolo apicale. Ho fatto la mia carriera da dirigente, farlo da presidente rappresenta una sfida più per gli appuntamenti sportivi. Vincere da presidente forse è un qualcosa ch ti consacra una carriera strutturata".