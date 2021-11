Inter, gioco delle coppie e fattore ‘kicker’: bivio a sinistra per il derby

I principali dubbi di formazione di Simone Inzaghi per il derby in programma domenica alle 20.45 a San Siro

Bivio a sinistra per Simone Inzaghi verso il derby di domenica. Che non riguarda solo l’esterno mancino di fascia, ma anche la mezzala di centrocampo accanto a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Molto - per non dire tutto - dipenderà dal famoso ormai fattore ‘kicker’, ovvero dalla scelta di Inzaghi per i piazzati della sua Inter. Ci sarà Hakan Calhanoglu o Federico Dimarco? Sono 7 centri su 32, più 2 penalty, nati dai piazzati per i nerazzurri e non è un caso che uno specialista sia sempre in campo. Come evidenzia il Corriere dello Sport, “si è creato una sorta di gioco delle coppie, considerando i diversi ruoli del turco e dell’azzurro: da una parte Calhanoglu più Perisic, e dall'altra Dimarco più Vidal.