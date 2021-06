Inter, così sarà la nuova maglia da trasferta 2021/2022: i leak ufficiali – FOTO

1 di 2 MAGLIA AWAY

Ormai non ci sono più dubbi: la nuova maglia da trasferta dell'Inter, per la stagione 2021/2022, vedrà il ritorno del Biscione. La nuova divisa è stata di fatto "ufficializzata" dal sito specializzato FootyHeadLines, che ha diffuso le prime immagini dei leak ufficiali della nuova divisa.

Tutto confermato, con il nuovo logo che sarà regolarmente in nero e il biscione che si estenderà fino alle maniche. Una maglia ispirata a quella del 2010/2011. Il lancio è previsto per il mese di luglio ma non prima dell'annuncio del nuovo main sponsor, rivela FootyHeadlines.