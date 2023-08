Inter, dagli esuberi tesoretto di 30 milioni: da sistemare solo altre due pedine

Elementi per motivi diversi non centrali nel progetto nerazzurro sono comunque utili per fare una discreta cassa

Il mercato dell'Inter sta passando anche da operazioni minori che comunque garantiscono un buon margine. Non solo arrivi e partenze per puntellare la prima squadra, quindi, ma anche diversi calciatori che in un modo o nell'altro aiutano la gestione del club. Su questo si è soffermato il Corriere dello Sport stamattina: "La missione è quasi compiuta. Il mercato parallelo dell’Inter, quello che riguarda esuberi da cedere e giovani da mandare in prestito, nel corso dell’estate non si è fermato un attimo. In ordine di tempo le ultime operazioni riguardano il passaggio a titolo temporaneo di Sebastiano Esposito alla Sampdoria e quello definitivo per 4 milioni di Valentino Lazaro al Torino, ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri".