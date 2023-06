Inter, De Vrij rinnova: trovato l’accordo con l’olandese, Inzaghi può sorridere

Il focus al momento è ovviamente sulla gara col City. Ma in casa Inter qualche piccolo passo in chiave mercato l'hanno comunque fatto negli ultimi giorni, perché l'estate è ormai alle porte e diverse saranno le questioni da affrontare. Tra queste, anche quelle relative al futuro dei due centrali di difesa a disposizione di Simone Inzaghi. Se per Acerbi bisognerà parlare con la Lazio, per De Vrij la questione è decisamente più semplice.